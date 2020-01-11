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Trump güldürdü Nobel Barış Ödülü benim hakkımdı

ABD Başkanı Donald Trump, 2019 Nobel Barış Ödülü'nü Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin değil kendisinin hak ettiğini savundu.

Ohio'nun Toledo kentinde bir seçim mitinginde konuşan Trump, "Bir anlaşma yaptım ve bir ülkeyi kurtardım. Ama sonra duydum ki, o ülkenin lideri ülkeyi kurtardığı için Nobel Barış Ödülü alıyor" dedi.

Trump, konuşmasında ne Etiyopya'nın ne de Abiy Ahmed Ali'ye değindi.

Abiy Ahmed Ali almıştı

Nobel Barış Ödülü, komşu ülke Eritre ile savaşı sona erdirme yönündeki çabaları nedeniyle Afrika'nın en genç lideri olan 43 yaşındaki Ali'ye verilmişti.

Abiy Ahmed Ali, aylar süren hükümet karşıtı gösterilerden sonra istifa etmek zorunda kalan Hailemariam Desalegn'in yerine Nisan 2018'de seçilmişti.

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