İstanbul'da yılın en önemli gök olayı yaşandı

Yılın ilk önemli gök olayı olan Parçalı Ay Tutulması, İstanbul'da yaşandı. Yılın ikinci önemli gök olayı ise 5 Haziran tarihinde gerçekleşecek.

2020 yılında Ay’ın ilk dolunay evresi gerçekleşti. Akşam saatlerinde gökyüzüne yükselen ay saat dün saat 22.00 sıralarında tam parlaklığına ulaştı. Dolunay evresinde ayın parlaklığı görenleri büyüledi.

Bu tutulma ülkemizden başka Avrupa, Asya, Hint Okyanusu, Atlantik Okyanusu, Pasifik Okyanusu, Doğu Afrika ve Avustralya'nın batısından gözlenebildi.

Yılın ikinci gök olayı 5 Haziran'da

Yılın ikinci önemli gök olayı ise 5 Haziran tarihinde Parçalı Ay Tutulması. Ülkemizden gözlenebilecek 2020'nin ikinci Ay tutulması ise Türkiye saatiyle 20.43- 00.06 saatleri arasında gerçekleşecek.

Tutulma ayrıca Avustralya, Antarktika, Asya, Afrika, Avrupa, Hint Okyanusu, Atlantik Okyanusu'nun güneyi ve Pasifik Okyanusu'nun batısından gözlenebilecek. Tutulmanın ortası Türkiye saati ile 22.25'te yaşanacak.

2020'de Türkiye'den gözlenebilecek en önemli üçüncü gök olayı ise 21 Haziran günü gerçekleşecek Parçalı Güneş Tutulması. Genel zaman ile 03.46-09.34 saatleri arasında gerçekleşecek bu tutulma, ülkemizden de gözlenebilecek.

Türkiye bu tutulmanın merkez hattında olmadığından Güneş'in az bir kısmı Ay tarafından örtülecek. Bu tutulmanın merkez hattı Afrika, Arabistan, Hindistan, Çin ve Tayvan topraklarından geçecek.