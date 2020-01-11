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Mustafa Cengiz: Rakiplerimiz biz de isteriz diye saldırmasın

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ''Florya ve Emlak Konut ile olan sorunlarımızı çözdük. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Rakiplerimiz hemen biz de isteriz diye saldırmasın. Biz kendi evimizi, kendi mülkümüzü aldık.'' dedi.

Galatasaray Kulübünde olağanüstü divan kurulu toplantısı yapıldı.

Galatasaray Lisesindeki Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda, bir süredir divan kurullarına katılmayan kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in yanı sıra ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay da yer aldı. 

''Florya'da çalışan spor ekibimize sokakta antrenman yaptıramazdık''
''Florya ve Emlak Konut ile olan sorunlarımızı çözdük'' diyen Mustafa Cengiz şu ifadeleri kullandı;

''Ödemeyi almıştık fakat yapılandırmayı bitirememiştik. Temerrüde girmiştik. Yani tüm borcunu öde yoksa mal varlığına el koyarım, demek. Ada bizim kırmızı çizgimiz, dedik. 60 günlük uyarı ve tahliye süreci mümkün değildi. Çünkü Kemerburgaz arazisini teslim alamamıştık. Florya'da çalışan spor ekibimize sokakta antrenman yaptıramazdık. 

''Rakiplerimiz hemen biz de isteriz diye saldırmasın''
Florya ve Emlak Konut ile olan sorunlarımızı çözdük. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Rakiplerimiz hemen biz de isteriz diye saldırmasın. Biz kendi evimizi, kendi mülkümüzü aldık.''

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