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Mustafa Cengiz'den Arda ve Terim sözleri!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, divan kurulu toplantısında Arda Turan hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kısa bir süre önce Sözcü Gazetesi'ne verdiği röportajda Arda Turan hakkında söylediği sözlerin yanlış noktalara çekildiğini ifade etti.

"Gelsin ya da gitsin demedim"

"Arda Turan gündemimizde yok" sözlerinin başka noktalara çekildiğini ifade eden Cengiz, "Bir gazetedeki demecim... O mizampajı ben yapmıyorum, o sözcükler deşifre ediliyor. Hatta hocanın bir sözcüğü, hocayla aynı görüşteyiz denmiş, Ben de şaşırdım, ben böyle bir şey demedim. Oluyor, deşifre edilirken oluyor. Espriyle söylediğiniz bir şey manşete alındığında ciddi algılanabiliyor. Ben kimseye gelsin, gitsin demedim" dedi.

Fatih Terim ne demişti?

"Sadece Arda'nın özelinde değil. Arda olmaz bir başkası olur. Başkanımız öyle takdir etmiş ama ben bu cümleyi kurmam. Galatasaray'a hizmet etmiş, açıkladığım vasıfları olan oyuncular için kurmam. Antalya maçından sonra açık yüreklilikle duygularımı ifade ettim. Orada da çok özenle seçtim düşüncelerimi. Aramızda bu kadar şey geçmesine rağmen ben ile Arda'nın, Fatih Terim-Arda Turan kişiliklerinin ayrı, futbolcu ile teknik direktör durumunun ayrı olduğunu ifade ettim"

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