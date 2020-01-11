HABER /  GÜNCEL

İmamoğlu'ndan İstanbul'u sallayan depremle ilgili ilk açıklama

İstanbul'u sallayan 4,7'lik deprem sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Şu ana kadar ekiplerimize iletilen olumsuz bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da saat 16.37'de hissedilen bir deprem oldu. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü, AFAD tarafından 4,7 olarak açıklandı.

İmamoğlu'ndan açıklama geldi
Korkutan depremle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Marmara Denizi Silivri Açıklarında 16 km derinlikte, 4,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası AKOM koordinasyonunda tüm ekiplerimiz görev başında, şu ana kadar ekiplerimize iletilen olumsuz bir durum söz konusu değil. İstanbul'umuza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Marmara Denizi bugün fena sallandı! Son 9 saatte 38 deprem
İstanbul'da deprem! Marmara bölgesi genelinde hissedildi
Cemal Enginyurt'tan Mine Kırıkkanat'ın Bahçeli'yle ilgili tepki çeken paylaşımına ağır sözler
Türk insanı ikinci el otomobilde en çok bu markaları tercih etti
Mustafa Cengiz: Rakiplerimiz biz de isteriz diye saldırmasın
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya Hafter çağrısı Fransa'ya tepki
ÖNCEKİ HABERLER
Doğa Koleji önünde velilerden öğretmenler için eylem
Diyarbakır'da kayıp kaçak su kullanım oranı yüzde 62
Erdoğan ve Putin görüşmesinden sonra Libya'daki Rus paralı askerleri çekiliyor
Trump güldürdü Nobel Barış Ödülü benim hakkımdı
İstanbul'da yılın en önemli gök olayı yaşandı
2020 hac fiyatları ne kadar Diyanet kişi başı hac ücreti
Yorumlar 3 yorum