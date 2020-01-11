Galatasaray, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in 1.5 milyon euro karşılığında sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandığını duyurdu.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Hollandalı yıldız Ryan Babel, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı.

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Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Ryan Guno Babel'in 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda AFC Ajax NV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AFC Ajax NV Kulübü Şirketimize net 1.550.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir" ifadelerine yer verildi.