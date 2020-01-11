HABER /  SPOR

Tottenham'ı yenen Liverpool, rekora imza attı

İngiltere Premier Lig'in 22. hafta karşılaşmasında lider Tottenham'ı 1-0 yenen lider Liverpool, bir rekora imza attı. En yakın rakibiyle Leicester City ile puan farkını 16'ya çıkaran Liverpool, Avrupa'nın 5 büyük liginde 21 maç sonunda en yüksek puan toplayan takım rekorunun da yeni sahibi oldu.

İngiltere Premier Lig'in 22. hafta karşılaşmasında lider Liverpool, Tottenham'ı 1-0 yendi. Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Tottenham, ligde namağlup liderliğini koruyan sezonun formda ekibi Liverpool'u ağırladı.

EN YAKIN RAKİBİYLE PUAN FARKINI 16'YA ÇIKARDI
Konuk ekip Liverpool, 37. dakikada Roberto Firmino'nun ağları sarsmasıyla mücadeleyi 1-0 kazandı. Puanını 61'e yükselterek bir maç eksiğiyle namağlup lider unvanını sürdüren Liverpool, ligde en yakın rakibi Leicester City ile arasındaki puan farkını 16'ya çıkardı.

REKORUN YENİ SAHİBİ LİVERPOOL OLDU
İngiltere temsilcisi, Avrupa'nın 5 büyük liginde 21 maç sonunda en yüksek puan toplayan takım rekorunun da yeni sahibi oldu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı
Ryan Babel, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı
Libya Başbakanı Sarrac, Türkiye'ye geliyor
İzmir Torbalı'da dehşet saçmıştı! Cezaevinde intihar etti
Mustafa Cengiz'den Arda ve Terim sözleri!
Marmara Denizi bugün fena sallandı! Son 9 saatte 38 deprem
ÖNCEKİ HABERLER
DİSKİ'den 'Diyarbakır'da suya yüzde 300 zam' iddialarına yanıt geldi
İbrahim Kalın, O'Brien ile telefonda görüştü
İmamoğlu'ndan İstanbul'u sallayan depremle ilgili ilk açıklama
İstanbul'da deprem! Marmara bölgesi genelinde hissedildi
Cemal Enginyurt'tan Mine Kırıkkanat'ın Bahçeli'yle ilgili tepki çeken paylaşımına ağır sözler
2020 ay tutulması akrep burcu etkileri sıkıntılardan kurtulun
Yorumlar