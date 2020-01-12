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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü. Türk-Rus mutabakatı gereğince Libya’daki son durum ele alındı.

Kremlin Sarayından “Türk tarafının girişimiyle Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü” açıklaması yapıldı. Görüşülen konular ise şöyle:

"Taraflar Türk Rus mutabakatı gereğince Libya’daki son durumu ele aldılar. İki lider Berlin’de Libya konusunda düzenlenecek uluslararası konferansa katkı sunmaya hazır olduklarını vurguladılar. Suriye ve Libya konusunda sürekli iletişimde kalma konusunda mutabıklar."

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