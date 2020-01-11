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Libya Başbakanı Sarrac, Türkiye'ye geliyor

Libya Başbakanı Sarrac, Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı El Sarrac ile İstanbul'da görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı El Sarraç ile görüşecek. Libya Başbakanının İstanbul'a geleceği ve yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği öğrenildi.

Sarrac, İtalya'ya gidip Conte ile de görüştü

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayez al Sarrac da bugün İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştü.

Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından iki lider basına kısa bir açıklama yaptı. Sarrac, "Biz Türkiye ve Rusya'nın ateşkes girişimini memnuniyetle karşılıyoruz, bu yönde her türlü girişime açığız" dedi.

Sarrac öte yandan ateşkes sağlanması için karşı tarafın (General Halife Hafter) saldırılarını durdurması gerektiğini ancak ¬buna niyetli görünmediğini söyledi.

Sarraj, Berlin'de düzenlenmesi planlanan konferansa da olumlu baktığını ve bu konferansla saldırıların durmasını umduğunu söyledi. "Saldırgan tarafa silah desteği sağlayan üçüncü ülkeleri" eleştiren Sarrac, "Her ülke her zaman kendi çıkarlarını düşünür elbette ancak bu etik, ahlaklı ve adil biçimde yapılabilir" dedi.

Conte: çatışmaları durdurmalıyız

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de son yaşananların Libya'yı "barut fıçısına" çevirdiğini söyledi ve "İç çatışmayı ve dış müdahaleleri durdurmalıyız" diye konuştu. Gelecek hafta Libya konusunu görüşmek üzere Türkiye ve Mısır'ı ziyaret edeceğini belirten Conte, "Bizim amacımız siyasi çözüm bulunması. Siyasi çözüm Libya halkına refah vaat edebilecek tek seçenek" dedi.

İtalya Başbakanı, Avrupa Birliği'nin Libya krizinde daha etkin rol oynaması gerektiğini, bu şekilde Libya halkının geleceğinin tekil aktörlerin ellerine terk edilmesinin önüne geçileceğini de savundu.

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