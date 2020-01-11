AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, önümüzdeki günlerde, diğer partilerden 100'e yakın belediye başkanının AK Parti rozeti takacağını belirterek, "Başlıyoruz, her hafta 5 arkadaşımız, her partiden bir belediye başkanımız tören ile AK Parti'ye katılacak. Yüze yakın farklı belediyeden AK Parti'ye katılım olacak" dedi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi'nde, AK Parti Küçükkuyu Belde Teşkilatı'nın 7'nci Olağan Kongresi, Zeytin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

"Libya'da büyük bir adım attık"

Kongrede konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Türkiye yaptığı anlaşmalarla Libya'nın resmi komşusu oldu. Bizim o bölgede iznimiz olmadan doğalgaz araması, petrol araması veya balıkçılık yapılamayacak. Uzun yıllar yapılan görüşmeler sonunda, anlaşma hayata geçirilerek, büyük bir adım attık. CHP ve HDP hariç herkes ayakta alkışladı. Deniz Baykal 'çok sevindik' diyor. 'Sevindim' demiyor. 'Biz AK Parti ile CHP kavga ederiz ama milli meselelerde aynı yerden bakarız' demek bu cümle. Destek olmamız lazımdı, 'o anlaşma ile gurur duydum' diyor. Ama Sayın Baykal çok sular aktı o köprü altından.

"100 belediye başkanı Ak parti'ye geçecek"



Önümüzdeki günlerde diğer partilerden 100'e yakın belediye başkanının AK Parti rozeti takacağını ifade eden Grup Başkanvekili Bülent Turan, şunları söyledi:

"Başlıyoruz, her hafta 5 arkadaşımız, her partiden bir belediye başkanımız tören ile AK Parti'ye katılacak. Yüze yakın farklı belediyelerden AK Parti'ye katılım olacak. Birileri kavga ederken AK Parti'nin nasıl büyüdüğünü beraber göreceğiz. AK Parti devlet partisi oldu diyorlar, bir defa devletçi olmak bir şeref. Biz millet ile beraber yürüdük. Bizi devletçilikle suçlayacak en son parti CHP olmalı. Dünya'da hiçbir partinin bankada hissesi yok ama CHP'nin var. Tek partili hayatta İş Bankası hisseleri CHP'nindi. Çok partili sisteme geçildi ama CHP hisseleri, Hazine'ye bırakmadı. CHP sağduyulu bir şekilde meseleye bakıp bu tarihi hareketi ortaya koyar, tüm hisselerinizi hazineye bırakırsa ayakta alkışlarız."