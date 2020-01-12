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Donald Trump'tan İranlılara Farsça mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Farsça paylaşım yaptı. Trump, "Protestolarınızı yakından takip ediyoruz. Cesaretiniz ilham verici" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 'Cesur ve cefakar İran halkı' başlığıyla hem Farsça hem de İngilizce paylaştığı mesajda "Başkanlık görevine geldiğimden beri sizin yanınızda durdum ve durmaya da devam edeceğim. Protestolarınızı yakından takip ediyoruz. Cesaretiniz ilham verici" dedi.

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