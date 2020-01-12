Donald Trump'tan İranlılara Farsça mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Farsça paylaşım yaptı. Trump, "Protestolarınızı yakından takip ediyoruz. Cesaretiniz ilham verici" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, 'Cesur ve cefakar İran halkı' başlığıyla hem Farsça hem de İngilizce paylaştığı mesajda "Başkanlık görevine geldiğimden beri sizin yanınızda durdum ve durmaya da devam edeceğim. Protestolarınızı yakından takip ediyoruz. Cesaretiniz ilham verici" dedi.
دولت ایران باید به گروههای حقوق بشر اجازه بدهد حقیقت کنونی اعتراضات در جریان مردم ایران را نظارت کرده و گزارش بدهند. نباید شاهد کشتار دوباره ی معترضان مسالمت آمیز و یا قطع اینترنت باشیم. جهان نظاره گر این اتفاقات است.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020