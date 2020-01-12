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Küçükçekmece'de otomobilden ateş açıldı! 1 yaralı

Küçükçekmece'de otomobilden ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.  Cennet Mahallesi Küçük Yuva Sokağı'nda yürüyen ismi öğrenilemeyen bir kişi, yoldan geçen bir otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı. 

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 

Görgü tanıklarının ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını toplayan polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. 

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