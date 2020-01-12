Naci Görür'den korkutan açıklama! Bu deprem büyük depremi beklediğimiz fayın üzerinde

Prof. Naci Görür, İstanbul'da yaşanan 4.7'lik depremle ilgili Twitter hesabından yorum yaptı. Görür, 4.7'lik depremin büyük depremin beklendiği fayda gerçekleştiğini ifade ederek, "Sıkıntılı" dedi.

İstanbul'da dün meydana gelen 4.7'lik deprem, kent sakinlerini korkuttu. Eylül ayında meydana gelen 5.8'lik deprem ve ardından yaşanan yüzlerce artçı sarsıntıdan sonra bir süredir sarsıntı yaşanmıyordu.

Büyük depremi beklediğimiz fayın üzerinde

Prof. Dr. Naci Görür, dünkü depremin, eylül ayındaki 5.8'lik depremin yaşandığı bölgeye yakın bir noktada meydana geldiğini belirterek, "Bu deprem büyük depremi beklediğimiz fayın üzerinde. Onun için sıkıntılı." dedi.

7 ve üzerinde bir deprem yaşanmasının büyük olasılık olduğunu belirtiyor

Görür ayrıca, aynı fay üzerinde yaşanan her depremin önemsenmesi gerektiğine ve fayın kırılma eğilimini gösterdiğine dikkati çekti.Uzmanlar, İstanbul yakınında geçen faylar üzerinde 7 ve üzerinde bir deprem yaşanmasının büyük olasılık olduğunu belirtiyor.