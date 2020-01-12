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Selim Temurci'nin Kanal İstanbul tweeti ortaya çıktı

Kanal İstanbul tartışmaları devam ederken AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı yürüttüğü dönemde Selim Temurci'nin Kanal İstanbul için attığı tweet bir kez daha gündem oldu. Temurci resmen çark etmiş.

Selim Temurci'nin AK Parti İstanbul İl Başkanlığı döneminde ve Gelecek Partisi'ne geçtikten sonra yaptığı Kanal İstanbul çarkı sosyal medyanın en çok konuşulan konularının arasına girdi. Temurci resmi Twitter hesabından Kanal İstanbul için şu ifadeleri kullanmıştı: "Yüzyılın projeleri hayat bulmaya devam ediyor. Kanal İstanbul Projesi, yeni güzergahıyla İstanbulumuza ve Ülkemize hayırlı olsun."

Gelecek partisi'den çark etti

Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin sözcülüğüne getirilen Selim Temurci 2018 yılındaki sözlerini adeta yuttu. Temurci 2018 yılında Yüzyılın projesi dediği Kanal İstanbul için bugün ise şunları söyledi:

Kanal İstanbul ile ilgili raporumuzu yarın kamuoyuyla paylaşacağız. Kanal İstanbul dahil ülkemizde son dönemde tartışılan birçok konunun milletimizin gerçek gündemi olmadığını, milletin gerçek gündeminin üstünü örtmek mümkünse unutturmak için ülkeyi yönetenler tarafından suni başlıklar olarak gündeme getirildiğini düşünüyoruz.

Yaşam hakkı ranttan her zaman üstündür

Elbette parti olarak Kanal İstanbul gibi bir meselede söyleyeceklerimiz var. Bizim şehircilik anlayışımızın temelinde adil ve katılımcı bir planlama gelmektedir. Yaşam hakkı ranttan her zaman üstündür.

Bizim önerimiz bu hayati konunun milletimize sorulmasıdır. Kullandığı otobüsün, vapurun rengini, şeklini sorduğumuz İstanbulluya neden şehrin şeklini değiştirdiğimiz bir projeyi sormuyoruz? Kamu kuruluşlarının, bilim insanlarının bu konu ile ilgili konuşmasını istiyoruz.

Uzmanlarına kulak vermeliyiz

Neden bu ülkenin şu zor ekonomik koşullarında 100 milyar TL'yi öngören böyle bir proje yapılsın? Neden burada yaşanması gereken riskleri, böylesine ağır bir maliyeti gelecek kuşakların omuzlarına yükleyelim? İstanbul bizim en önemli markamız. İstanbul asla siyasi bir kutuplaşmanın malzemesi haline gelmemelidir. İstanbul'un yarınları için inatlaşmayı bırakıp bu işin uzmanlarına kulak vermeliyiz.

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