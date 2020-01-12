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İran'da hükümet karşıtı gösteriler alevleniyor! İngiltere Büyükelçisi gözaltına alındı

İRAN'da Ukrayna Havayolları'na ait uçağın yanlışlıkla düşürülmesi sonucu hayatını kaybeden 176 kişi için düzenlenenen anma törenleri hükümet karşıtı eylemlere dönüştü.

Protesto gösterileri esnasında gözaltına alınan İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, 1 saat gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

Ukrayna Havayollarına ait uçağın İran hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünün açıklanması sonrasında İran'da protestolar düzenlendi. Başkent Tahran'ın Emir Kebir, Tahran ve Şerif üniversitelerinde düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için mum yakılarak yapılan anma töreninde hükümet karşıtı slogan atıldı.

'Gösterileri organize ettiği' suçlaması

'Gösterileri organize ettiği' suçlamasıyla karşı karşıya olan İngiliz Büyükelçi'nin yapılan işlemler sonrası serbest bırakıldığı, yarın emniyete giderek ifade vereceği belirtildi.

Ruhani ve Hamaney karşıtı sert sloganlar 

Tahran Üniversitesinde ise Kasım ayındaki benzin zammı protestolarında 1500 kişinin hayatını kaybettiği yönünde ve "diktatöre ölüm" sloganları atıldı. Meşhed'deki Firdevsi Üniversitesinde de hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

İsfahan'ın tarihi Siusepol Köprüsü'nde toplanan kalabalık da "Halk dilencilik yapıyor, ağa (Hamaney) da efendilik yapıyor. Velayeti fakihe ölüm", "Hamaney katildir, velayeti (rehberliği) de batıldır" ve "Düşman buradadır, yalan yere ABD'dir diyorlar" şeklinde sloganlar attı.

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