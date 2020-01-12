A Milli Voleybol Takımı finale kaldı! Meryem Boz'dan 36 sayı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde Polonya'yı 3-2 yendi ve finale adını yazdırdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri yarı final maçında Polonya’yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Hollanda’nın Apeldoorn kentinde bulunan Omnisport Salonu’nda oynanan maçta rakibi Polonya’yı 25-19, 18-25, 25-23, 31-33, 11-15’lik setlerle yendi.

Filenin Sultanları, özellikle dördüncü seti ve altın seti inanılmaz bir heyecana sahne olan karşılaşmanın ardından adını Tokyo 2020 yolunda finale yazdırdı.

Omnisport Salonu’nda taraftarının büyük desteğiyle final biletini elde eden Millilerimizde; Meryem Boz 36 sayı, Hande Baladın 16, Eda Erdem Dündar 15 (10 blok) ve Zehra Güneş 12 sayılık performanslarıyla galibiyette pay sahibi olan isimler oldular.

Filenin Sultanları finalde Almanya ile bugün saat 19.30'da karşı karşıya gelecek.