Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken yaşta evlilik çıkışına CHP'den yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken yaşta evliliğin önemine dikkat çektiği açıklamasına CHP'den yanıt geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İş sorunu çözülmeden eş sorunu çözülür mü?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Erken yaşta evlenilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Kızlarımız da erkeklerimiz de çoğu 30'u aşkın evleniyor veyahut da çoğu evde kalıyor. Böyle bir şey olur mu?" çıkışına CHP'den yanıt geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, evlilik için önce gençlerin iş bulması gerektiğini söyledi.

"İş sorunu çözülmeden eş sorunu çözülür mü?"

"Eli doğru dürüst ekmek tutmaya gençler nasıl evlenecek? Bunu hiç soran yok." diyen CHP Sözcüsü Öztrak, "İş sorunu çözülmeden eş sorunu çözülür mü? Madem devlet babadan bahsediyorsun, alanım da ekonomi diyorsun, o zaman bu ülkenin evlatlarına, gençlerine iş bulmak zorundasın." diye konuştu.

"Kırkından sonra evlenmenin de tadı tuzu olmaz"

Konuyla ilgili MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise şunları söyledi: Gençlerin ekonomik imkanlarını, hayat şartlarını bir an önce sağlayarak erken evlenmelerinde fayda var. Erken yaşta evlenmek de hayatın bir hakikatidir. Kırkından sonra evlenmenin de tadı tuzu olmaz.