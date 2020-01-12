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7 bin yabancıya emlak vatandaşlığı! İlk sırada bakın hangi ülke var

Türkiye’de 2017’den bu yana 6694 yabancı ülke vatandaşı, taşınmaz edinimi yoluyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden (TKGM) uygunluk belgesi aldı. İlk sırayı 1475 kişiyle İran vatandaşları aldı.

Milliyet'in TKGM’den aktardığı bilgiye göre vatandaşlık almak isteyen yabancı uyruklulara taşınmaz alımı karşılığında Türk vatandaşlığı verilmesi uygulamasında 2017’de alt limit olan 1 milyon doların Eylül 2018’de 250000 dolar olarak düzenlenmesi, yabancı yatırımcının gözünü Türkiye’ye çevirdi.

Bir numara İranlılar

Bu kapsamda TKGM, 6085’i geçen yıl olmak üzere 2017’den bugüne kadar, belirlenen rakamlarda taşınmaz edinen 101 ülkeden toplam 6694 yabancı ülke vatandaşına, Türk vatandaşlığı için uygunluk belgesi düzenledi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için taşınmaz edinimi şartını yerine getiren yabancılar arasında ilk sırayı 1475 kişiyle İran vatandaşları aldı.

Pakistan vatandaşları takip ediyor

842 kişiyle Iraklılar ikinci, 812 kişiyle Afganistanlılar üçüncü sırayı alırken bu ülkeyi 658 kişiyle Yemen, 390 ile Filistin, 365 ile Ürdün, 291 ile Libya, 268 ile Çin, 229 ile Mısır ve 139 ile Pakistan vatandaşları takip ediyor. Geçen yıl İran’dan 1321, Irak’tan 756, Afganistan’dan ise 754 kişiye uygunluk belgesi verildi.

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