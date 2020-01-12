Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı uyarısı! Araştırma yapmadan konuşmayın

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP'lilere uyarı geldi. Bahçeli araştırma yapmadan bir konu üzerine açıklama yapılmaması gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da bir otelde kurmaylarını topladı.Burada gündemi değerlendiren MHP Lideri, kurmaylarına Cumhur İttifakı konusunda uyarılarda bulundu.

Kimse kafasına göre konuşmasın

Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin garantisi olduğunu ifade eden Bahçeli, "Kimse kafasına göre konuşmasın. Bilmediğiniz konularla ilgili konuşma yapmayın. Konuyu önce araştırın. Provokasyonlardan uzak durun. Televizyon programlarına çıkan bazı katılımcılar fazla provokatif konuşuyor. Ayrıca, sosyal medyada bulunan trollere dikkat edin." dedi.

Libya-Türkiye ilişkileri

Türkiye'nin Libya konusunda gösterdiği kararlık hakkında da değerlendirmelerde bulunan Devlet Bahçeli, "Türkiye’nin Libya’da olmasından rahatsızlar. Biz geçmişte de böyle mücadeleler verdik" dedi.