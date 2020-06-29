Tommaso Berni 6 yılda 0 maç oynadı iki kırmızı kart gördü

2014'ten bu yana Inter'in kadrosunda bulunan 37 yaşındaki Tommaso Berni, bugüne kadar hiç forma giymediği kulübünde ikinci kırmızı kartını gördü.

Abone ol

Inter'in üçüncü kalecisi Tommaso Berni, futbol dünyasında eşine ender rastlanan bir istatistiğe imza attı. 37 yaşındaki emektar kaleci, Inter'in Parma deplasmanında 2-1 kazandığı mücadelede yedek kulübesindeyken kırmızı kart gördü.

6 yılda 0 maç iki kırmızı kart

Berni bu sezon 1-1 sona eren Cagliari karşılaşmasında da yine yedek kulübesinden kırmızı kart görmüştü. 2014'ten bu yana Inter'in kadrosunda bulunan Tommaso Berni bugüne kadar hiçbir resmi maçta forma giymedi. 6 yıldır hiçbir karşılaşmada görev yapmayan Berni, bu sezon iki kez kırmızı kart gördü.

Sözleşmesi bitiyor

6 yılda hiç maça çıkmayan Berni'nin bu sezon gördüğü kırmızı kartlar İtalyan basınında da dikkat çekti. Inter'in üçüncü kalecisi konumunda bulunan Tommaso Berni'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Geçen yaz 1 yıllığına kontratı yenilenen futbolcunun sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı henüz bilinmiyor.

Serie A'da yalnızca 9 maça çıktı

Kariyeri boyunca Serie A'da yalnızca 9 maça çıkan Berni, geçmişte Lazio, Torino, Sampdoria ve Braga gibi takımların kadrosunda da yer aldı. Berni şu anda kadrosunda bulunduğu Inter'in altyapısında yetişmişti.