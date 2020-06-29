Diyanet TV nasıl, nereden izlenir 2020 Diyanet yeni frekans bilgileri

Diyanet TV'de yaz Kuran kursları bugün başlıyor Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş açıkladı. Bu sene koronavirüs nedeniyle Diyanet TV üzerinden Kuran desrleri canlı olarak verilecek, yaz Kuran kursu 6 hafta sürecek ve haftaiçi hergün saat 10.30'da başlayacak. Kuran dersleri 3 kuşak olarak ekrana gelecek. Peki Diyanet TV frekans bilgileri neler, nasıl izlenir?

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaptığı açıklama ile Diyanet TV üzerinden yaz Kuran Kursu eğitimin verileceğini duyurdu. Bu sene koronavirüs nedeniyle yazın eğitim veren Kuran kursları kapalı olacak. Bu nedenle Diyanet TV isteyen vatandaşlara Kuran eğitimi verecek. Yaz Kuran kursu toplam 6 hafta sürecek ve dersler haftaiçi her gün saat 10.30'da Dinimi Öğreniyorum ile başlayacak. saat 11.00’de, Kur’an Okuyorum ise saat 17.00’de olmak üzere 3 kuşak halinde ekrana gelecek. Kuran derslerinin tekrarı ise Diyanet'in Youtube kanalı üzerinden yapılacak.

İlk dersi yarın saat 10.30’da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın vereceği Yaz Kur’an Kursları, Diyanet TV’den yayınlanacak programlarla yapılacak.

Bu yıl camilerden uzak kalacağız

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla çocuklara ve gençlere bu programları takip etme çağrısında bulunarak, “Sevgili öğrenciler, kıymetli gençler bu sene yaz Kur’an kurslarında maalesef camilerimizin o neşe ve huzur dolu atmosferinden ve arkadaşlarınızdan uzak kalacaksınız. Ancak ister evde, ister tatilde, nerede olursanız olun yanınızda televizyon ya da internet varsa Diyanet TV’nin yaz Kur’an kursu eğitimlerine büyük bir zevkle katılabileceksiniz” dedi

Yaz Kuran kursu 6 hafta devam edecek: 6 hafta devam edecek ‘Yaz Kur’an Kursları’ eğitim programı, Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenmek isteyenler için "Kur’an Öğreniyorum", Kur’an-ı Kerim okumayı bilen bununla beraber okuyuşunu güzelleştirmek ve tecvit öğrenmek isteyenler için "Kur’an Okuyorum", itikat, ibadet, siyer ve ahlak derslerinden faydalanmak isteyenler için ise "Dinimi Öğreniyorum" başlıkları altında üç farklı dersten oluşuyor.

Hafta içi her gün yayınlanacak: Hafta içi her gün yayınlanacak dersler, Kur’an’ı Öğreniyorum saat 10.30’da, Dinimi Öğreniyorum saat 11.00’de, Kur’an Okuyorum ise saat 17.00’de olmak üzere 3 kuşak halinde ekrana gelecek. Dersleri takip edemeyen ya da tekrar izlemek isteyenler, Diyanet TV YouTube kanalından ilgili eğitim videolarına erişebilecek.

Kitaplar ücretsiz verilecek: Diyanet İşleri Başkanlığının, "diyanet.gov.tr" adresi üzerinden kayıt yaptıran öğrenciler, en yakın müftülüğe başvurmaları halinde ‘Yaz Kur’an Kursu’ kitaplarını ücretsiz olarak temin edebilecek. Bununla beraber ilgili linkte kitapların PDF formatına da ulaşılabilecek.

Çocuklara sahih dini bilginin aktarılmasında önemli bir imkan olan ‘Yaz Kur’an Kursları’nın sonunda sistemde kayıtlı öğrencilere isteğe bağlı olarak ‘EHYS’ üzerinden test usulü online değerlendirme yapılacak, başarılı olanlara e-başarı belgesi verilecek.

DİYANET TV FREKANS BİLGİLERİ

Diyanet TV Türksat uydularının yanı sıra D Smart 104. Kanal, Digitürk 68. Kanal, Tivibu 49. Kanaldan izlenebilir.

TÜRKSAT 4A HD YAYIN

Frekans: 12.380 MHZ

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 27.500

FEC: ¾

TÜRKSAT 4A UYDUSU SD YAYIN

Frekans: 12.422 MHZ

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4