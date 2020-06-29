BIST 115.426
DOLAR 6,86
EURO 7,74
ALTIN 390,35
HABER /  YEREL

Van'da minibüs şarampole uçtu: 14 yaralı

İhlas Haber Ajansı

VAN’ın Muradiye ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen minibüsün şarampole uçması sonucu 14 kişi yaralandı.

Abone ol

Alınan bilgilere göre, kaza, ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Ovapınar Kavşağı’nda meydana geldi. Muradiye’den Van istikametine gitmekte olan Mehmet Rıfat Gencer yönetimindeki 65 V 2065 plakalı minibüs, direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole uçtu.

14 kişi yaralandı
Kazada araç sürücüsünün de aralarında bulunduğu 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Muradiye ve Erciş ilçesindeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İran, ABD Başkanı Trump hakkında yakalama kararı çıkardı! İnterpol devrede
İBB'nin 8 milyon TL'ye aldığı Fatih'in tablosuyla ilgili Murat Bardakçı'dan bomba açıklamalar
Kayseri'de babasını koronavirüsten kaybetti oğlu böyle konuştu
BM'den İsrail'in ilhak planına tepki: Yasa dışı
Fenerbahçe'de Kaan Ayhan bombası! Bu iş 2.5 milyon Euro’ya biter
Nedim Şener'den Kaftancıoğlu ve Kılıçdaroğlu'na salvolar! Bu çürüme ceza ile...
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da açık pencere hırsızı yakalandı
Ahmet Nur Çebi'den iş insanlarına çağrı: Beşiktaş'ı bırakmayalım
Afganistan'da pazar yerine roketli ve bombalı saldırı: 23 ölü
Bakan Kasapoğlu: Çorum Stadı’nı Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tamamlayacağız
Tommaso Berni 6 yılda 0 maç oynadı iki kırmızı kart gördü
Gülçin Karakaya kimdir yaşı kaç instagram hesabını kapattı!
Yorumlar