Zonguldak'ta 73 yaşındaki yaşlı adam kardeşi ile yeğenine tabut giydirdi

ZONGULDAK'ta ağabey ile kardeş arasında çıkan 'dut ağacı' kavgası 2 kişinin ölümüyle bitti. 73 yaşındaki Hasan Demir, 68 yaşındaki kardeşiyle yeğenini av tüfeğiyle acımadan vurdu.

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Olay, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Şeyhoğlu köyünde meydana geldi.

Kardeşini vurdu bir de...

İddiaya göre, amca Hasan Demir ile kardeşi Mustafa Demir ile aralarında dut ağacının budanması nedeniyle tartışma çıktı. Olayların büyümesi üzerine 73 yaşındaki Hasan Demir, kardeşi 68 yaşındaki Mustafa Demir’i av tüfeği ile vurdu. Cani adam, pansuman yapmak için eve koşan 27 yaşındaki Seyhan Demir’e de ateş etti.

İhbarla olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri olay yerinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen savcı bölgede inceleme yaptı. İncelemenin ardından hayatını kaybeden 2 kişi hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri yeğeni ve abisini vuran 73 yaşındaki cani adamı gözaltına aldı.

Muhtar anlattı: Cinayeti işleyen şahıs beni aradı

Olayı anlatan Şeyhoğlu Köyü Muhtarı Muhittin Demirsoy, “Burada baba oğul ağaç kesiyorlarmış. Aralarında tartışma çıkıyor. Kardeşini tüfekle vuruyor. Oğlu Seyhan eve havlu almaya koşarken yeğenine de ateş ediyor. Sonra vuran şahıs beni telefonla arayarak 'abimle yeğenimi vurdum yanıma gel'dedi" şeklinde konuştu.