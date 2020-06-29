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Gemlik Belediyesi’nden uygun konut fırsatı

İhlas Haber Ajansı

GEMLİK Belediyesi, Çamlık ve Çukurbahçe’de 13, Cihatlı Bölgesi’nde 1038 dairelik toplu konut projesinin 1 ve 4. etabındaki toplam 86 adet konutu açık artırma usûlüyle satışa sunuyor.

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Gemlik Belediyesi’nin imkânlarıyla inşaatı süren ve 7 etap 1038 daireden oluşan konutların 1. ve 4. etabında, belediyenin mülkü olan dairelerin satışı 14 Temmuzda belediye encümeni tarafından Kent Konseyi toplantı salonunda yapılacak.

Daireler 2+1 ve 1+1 olarak inşa edilirken, büyüklükleri 56 ve 99 metrekare arasında değişiyor. Daire fiyatları ise emlâk piyasası şartlarına göre 94 ile 180 bin lira arasında değişecek.

Cihatlı’daki konutlardan daha önce satın almak isteyen vatandaşların çeşitli sıkıntılarla karşılaştığı ifade edilirken, şartların uygunlaştırılmasıyla beraber konutların câzip hâle geldiği vurgulanıyor. Önceden tapulardaki şerh sebebiyle vatandaşın krediyle alamadığı konutlar, bankaların düşük faiz oranlarıyla sunduğu krediler sayesinde kolayca satın alınabilecek. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar konutlarla ilgili fiyat, metrekare, adres bilgilerinin Gemlik Belediyesi’nin web sitesinden, https://bit.ly/384bY4m bağlantısından öğrenebilirler.

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