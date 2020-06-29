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Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Diyanet Vakfı, Kızılay'a cami projesi için protokol imzaladı

Anadolu Ajansı

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Türkiye Diyanet Vakfı arasında, Kızılay'da cami yapılması için protokol imzalandı.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, projesi Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hazırlanan ve yaklaşık 4 bin metrekarelik alana yapılacak 1500 kişi kapasiteli cami, Kumrular Caddesi ile Necatibey Caddesi kesişimine inşa edilecek.

ABB ile Türkiye Diyanet Vakfı arasında imzalanan protokole göre caminin bulunduğu alanda, çok amaçlı salon, abdesthane, kafeterya ve satış alanları da olacak. Alanın zemin altı üç katı ise dolmuş depolama alanı ve otoparkı olarak Büyükşehir Belediyesine tahsis edilecek.

Bölgeyi otopark ve depolama alanı olarak kullanacak dolmuş esnafı, Güvenpark'tan yolcu alabilecek. Bu sayede Güvenpark'taki yeşil alan bölgesi yaklaşık 2 bin metrekare artacak, parka 241 yeni ağaç dikilecek.

Caminin 18 ay içinde tamamlanıp 2021 yılı sonuna kadar ibadete açılması planlanıyor.

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