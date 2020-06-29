BIST 115.788
DOLAR 6,85
EURO 7,72
ALTIN 390,50
HABER /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın 1986-87 sezonuyla ilgili itirazı reddedildi

Beşiktaş’ın 1986-87 sezonuna dair yaptığı itiraz soruşturma zamanaşımı süresinin dolması nedeniyle reddedildi.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ın 1986-87 sezonunya ilgili yaptığı başvuruyu zamanaşımı gerekçesiyle reddetti.

Genel Sekreter Kadir Kardaş imzalı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "TFF Yönetim Kurulu'nun 25.06.2020 tarih ve 38 sayılı toplantısında; Beşiktaş AŞ. 13.03.2020 tarihli başvurusunda, Federasyon'a tescilli teknik adam Mesut Bakkal'ın "Mesut Bir Adamın Hikayesi" isimli kitabında 1986-87 sezonunun 34. haftasında oynanan Beşiktaş-Denizlispor müsabakasında Mesut Bakkal'ın ve Denizlispor oyuncularının tamamının açıkça teşvik primi aldığını ve ayrıca söz konusu müsabakada oynanan Denizlisporlu futbolcuların tamamının doping içeren madde kullandığını ikrar ettiği belirterek, Futbol Disiplin Talimatı'nın 14. maddesinde yapılan değişiklik ile müsabaka sonucunun etlikeme ihlallerinin soruşturma zamanaşımına tabi olmaması nedeniyle bahsi geçen ihlaller hakkında soruşturma açılmasını, ihlalleri gerçekleştiren kişilerin cezalandırılmalarını, 1986-87 sezonundaki Beşiktaş-Denizlispor müsabakasının Beşiktaş lehine 3-0 tescil edilmesini, Mesut Bakkal'ın sürekli hak mahrumiyeti ile cezalandarılmasını, teşvik veren Kulüp ile Teşvik alan Denizlispor Kulüp yöneticileri ile bu masübakada görev alan Denizlispor futbolcu ve teknik adamların tespit edilecek cezalandırılmalarını talep etmiştir.

SON DAKİKA HABERLERİ
Yargıtay'dan çalışan herkesi ilgilendiren 'fazla mesai' kararı emsal olacak
Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri başladı
İran, ABD Başkanı Trump hakkında yakalama kararı çıkardı! İnterpol devrede
İBB'nin 8 milyon TL'ye aldığı Fatih'in tablosuyla ilgili Murat Bardakçı'dan bomba açıklamalar
Kayseri'de babasını koronavirüsten kaybetti oğlu böyle konuştu
BM'den İsrail'in ilhak planına tepki: Yasa dışı
ÖNCEKİ HABERLER
Galaxy Fold Lite fiyatı ve işlemcisi sızdırıldı! Rekabet kızışmaya başladı
Gemlik Belediyesi’nden uygun konut fırsatı
2 yıllık sağlık bölümleri 2020 taban puanı kaç başarı sıralamaları!
Zonguldak'ta 73 yaşındaki yaşlı adam kardeşi ile yeğenine tabut giydirdi
Van'da minibüs şarampole uçtu: 14 yaralı
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras kimdir aslen nereli?
Yorumlar