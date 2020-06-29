Beşiktaş'ın 1986-87 sezonuyla ilgili itirazı reddedildi

Beşiktaş’ın 1986-87 sezonuna dair yaptığı itiraz soruşturma zamanaşımı süresinin dolması nedeniyle reddedildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ın 1986-87 sezonunya ilgili yaptığı başvuruyu zamanaşımı gerekçesiyle reddetti.

Genel Sekreter Kadir Kardaş imzalı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "TFF Yönetim Kurulu'nun 25.06.2020 tarih ve 38 sayılı toplantısında; Beşiktaş AŞ. 13.03.2020 tarihli başvurusunda, Federasyon'a tescilli teknik adam Mesut Bakkal'ın "Mesut Bir Adamın Hikayesi" isimli kitabında 1986-87 sezonunun 34. haftasında oynanan Beşiktaş-Denizlispor müsabakasında Mesut Bakkal'ın ve Denizlispor oyuncularının tamamının açıkça teşvik primi aldığını ve ayrıca söz konusu müsabakada oynanan Denizlisporlu futbolcuların tamamının doping içeren madde kullandığını ikrar ettiği belirterek, Futbol Disiplin Talimatı'nın 14. maddesinde yapılan değişiklik ile müsabaka sonucunun etlikeme ihlallerinin soruşturma zamanaşımına tabi olmaması nedeniyle bahsi geçen ihlaller hakkında soruşturma açılmasını, ihlalleri gerçekleştiren kişilerin cezalandırılmalarını, 1986-87 sezonundaki Beşiktaş-Denizlispor müsabakasının Beşiktaş lehine 3-0 tescil edilmesini, Mesut Bakkal'ın sürekli hak mahrumiyeti ile cezalandarılmasını, teşvik veren Kulüp ile Teşvik alan Denizlispor Kulüp yöneticileri ile bu masübakada görev alan Denizlispor futbolcu ve teknik adamların tespit edilecek cezalandırılmalarını talep etmiştir.