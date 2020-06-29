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Sınıf öğretmenliği taban puanları 2020 özel ve devlet üniversitesi kaç puan

Üniversite sınavı olan YKS 27-28 Haziran'da 3 oturum şeklinde yapıldı. Öğrenciler şimdi 2020 üniversite taban puanlarını 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanlarını araştırıyor. YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak ve tercih maratonu başlayacak. 2020 üniversite taban puanları henüz belli. Peki 4 yıllık sınıf öğretmenliği taban puanları devlet ve özel üniversite puanları kaç?

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Üniversite taban puanları 2020, 2 yıllık be 4 yıllık üniversite taban puanları kaç oldu araştırması YKS sınavına giren üniversite adaylarının gündeminde. YKS sınav oturumları 27-28 Haziran'da tamamlandı. YKS sonuçları ise 28 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçların ardından üniversite tercih maratonu da başlayacak. Henüz 2020 yılına ait taban-tavan puanlar belli olmadı. Fakat ÖSYM'nin ATLAS TERCİH robotu ile geçmiş yıllara ait taban ve tavan puanları öğrenmek mümkün.

 4 yıllık sınıf öğretmenliği taban puanları devlet ve özel üniversite puanlarını görmek için tıklayın

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversite taban puanları ile ilgili açıklama YKS tercih döneminde yapılıyor. Henüz tercihlerin ne zaman yapılacağı açıklanmadı. Geçtiğimiz yılın taban puanlarına YÖK Atlas üzerinden ulaşabilirsiniz.
Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulunca, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas güncellenerek erişime açılmıştı.

YÖK Atlas üzerinden istediğiniz üniversite ve bölümü seçerek arama yapabiliyorsunuz.

 YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK Atlas içerisinde lisans ve önlisans programlarının taban puanları ile ilgili bilgiler yer alıyor.

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