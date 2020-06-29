Galatasaray'dan Fanatik'e FETÖ tepkisi: Hainliktir

Galatasaray: "Kulübümüzün bir terör örgütü ile ilişkilendirilmesi HAİNLİKTİR!"

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Söz konusu yayını yapan kişi ve sorumluların tamamının gazete ile ilişkileri kesilinceye kadar FANATİK gazetesi ve internet sitesi çalışanlarının, Galatasaray Spor Kulübü’ne ait tüm tesislere girişi/etkinliklere katılımı yasaklanmış olup olayın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunularak, hukuk ve ceza davaları açılmak üzere gerekli işlemler başlatılmıştır.

Galatasaray Spor Kulübü’nü terör örgütüyle ilişkilendirmeye çalışan hadsizler bilmelidir ki Galatasaray, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin, temel değer ve ilkelerinin yılmaz bekçisi olmaya devam edecektir.