Balıkesir'in ilk kadın taksicisi oldu o Türk filmini hatırlattı

BALIKESİR'de araç satın alan bir çocuk annesi Zehra Zeybek ilçenin ilk kadın taksicisi oldu. Zeybek, kolonya ve dezenfektanı otomobilinde eksik etmezken herkesin aklına yeşilçam filmi Şoför Nebahat geldi.

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Burhaniye'de Garaj Taksi'de araç satın alan bir çocuk annesi Zehra Zeybek ilçenin ilk kadın taksicisi oldu.

Zeybek, taksisinde yolcu ile şoför arasındaki bölüme cam bölme yaptırırken, aracında dezenfektan, kolonya ve maskeyi de eksik etmiyor. İlçenin ilk kadın taksicisi olmaktan büyük mutluluk duyduğunu anlatan Zeybek, işini ise severek yaptığını söyledi.

Zehra Zeybek şöyle konuştu:

“Biz taksici esnafı olarak ilave tedbirler alarak yolcuların sağlığını düşündük. Yolcularımızın sağlıklı bir ortamda seyahat etmeleri için elimizden gelen tüm tedbirleri almaya çalışıyoruz. Taksiye burada artık kadın eli değdi. Bu tedbirlere öncelikli olarak Burhaniye Belediye Başkanlığı da araçlarımızı her hafta muntazaman dezenfekte ederek bizlere desteğini gösterdi.

"İşimi severek yapıyorum"

Burhaniye Belediyesi taksici esnafının yanında olarak araçlarımıza dezenfektan, maske ve eldiven dağıtarak sosyal belediyeciliğin öncüsü olmuştur. Araçlarımızda yolcular için dezenfektan, kolonya, eldiven ve maske bulundurarak yolcularımızın sağlığına önem veriyoruz. İşimi severek yapıyorum”