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'artnivo design store' yayında!

Çağdaş sanat eserlerinin galeri mekanından çıkıp daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak için 2013 yılında kurulduğundan bu yana çevrimiçi bir sanat platformu olarak çalışmalarını sürdürmeye devam eden Artnivo, bu alandaki 7 yıllık sürecinden sonra Haziran 2020 itibariyle de tasarım kategorisi oluşturarak yeni bir alana adım atıyor.

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''artnivo design store'' ismiyle kurulan bu alan, tasarımlarını sürdürülebilir kaynaklardan elde eden, bilinçli tüketimi destekleyen, doğaya saygılı markaları bir araya getirmektedir. Yüksek kalitedeki el yapımı ürünlerde tüm üretim süreci şeffaf ve özenlidir. Artnivo ekibi tarafından dikkatle seçilen markalar, tasarımlarını sanat yaklaşımıyla gerçekleştirmektedirler. Ayrıca artnivo design store, çağdaş tasarımcılar haricinde sanatçıların da tasarım amaçlı ürettiği ürünlerine yer vererek, günümüz sanatçıları için de bir saha oluşturmayı amaçlamaktadır.

Çalışmalarına Müü, Burcu Sülek Contemporary Jewelry, B-aşka, Aisegul Telli Jewelry, Giyi, Özlem Tuna ve Define Atelier gibi isimlerle başlayan artnivo design store, sınırlı sayıdaki özel tasarımlara odaklanan yeni markaları bünyesine katacaktır. Tasarımlar www.artnivodesign.com üzerinden izleyenlerle buluşmaya hazır.

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