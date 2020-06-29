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Koronaya yakalanan Maçoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı

Corona virüse yakalanan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği, tedavisine evinde devam edileceği bildirildi.

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Covid-19 testi pozitif çıkan Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun tedavisi evinde sürüyor.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktığı için hastanede tedavi altına alınan ve ardından sağlık durumunda olumlu gelişmeler üzerine evine gönderilen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun sağlık durumu iyiye gidiyor.

Maçoğlu, yaptığı açıklamada, 2 Haziran'da öksürük ve halsizlik şikayetleri ile Tunceli Devlet Hastanesi'ne başvurduğunu ve yapılan testler soncu Covid-19 testinin pozitif çıktığını anımsattı.

Hastanede Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda tedavisinin tamamlandığını belirten Maçoğlu, "Sağlık durumumun iyiye gitmesi üzerine evimde tedavime devam edilmesi kararı verildi" dedi.

"Sağlımız daha iyiye gidiyor"
Sağlığının her geçen gün daha iyiye gittiğini ifade eden Maçoğlu, "Evde benim ve ailemin tedavisi devam ediyor ve gün geçtikçe sağlığımız daha iyiye gidiyor. Artık gündelik işlerimizi kendimiz görüyoruz. Bu süreçte sağlığımızla yakından ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, bizleri arayıp soran herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Maske uyarısı
Vatandaşları maskesiz sokağa çıkmamaları konusunda uyaran Maçoğlu, herkesin maske takması ve sosyal mesafe kuralına uyarak günlük işlerini yapmaları gerektiğini hatırlattı.

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