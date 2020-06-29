Juventus Arthur transferini bitirdi! Rekor ücrete bakın

Barcelona, Arthur'un 72 milyon euro + 10 milyon euro bonuslar karşılığında Juventus'a transfer olduğunu açıkladı.

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Juventus, 2020 yazının ilk transfer hamlesini yaptı. İtalyan ekibini Barcelona'nın orta sahası Arthur'u bonuslarla birlikte 82 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle renklerine bağladı. 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha, sezon sonunda İtalyan ekibine katılacak.

Katalan ekibinin formasını 72 kez giyen Arthur, 2018 yazında Gremio'dan Barcelona'ya 31 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Bu hamlenin ardından Barcelona da Juventus'tan Pjanic'i kadrosuna kattı. Barcelona, Juventus’tan Miralem Pjanic’i €65M (+Bonus) karşılığında kadrosuna kattı.

Bonservis: 60 milyon euro + 5 milyon euro bonus

Sözleşme: 4 yıllık

Serbest kalma bedeli: 400 milyon euro