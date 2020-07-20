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Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, sezonun bitimine bir hafta kala teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Genç teknik adam Süper Lig'in 32. haftasında oynanan ve 2-1 kaybedilen Denizlispor karşılaşmasının ardından yönetime istifa dilekçesini sunmuştu.

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Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi. Bordo mavililer, 41 yaşındaki teknik adam ile anlaşarak yollarını ayırdı.

Sezon ortasında Ünal Karaman'ın yerine Trabzonspor'un başına getirilen Hüseyin Çimşir, bordo mavililerle çıktı 21 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Kupada finale çıktı
Trabzonspor, Çimşir yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe'yi iki maç sonunda eleyerek finale kalmıştı. Bordo mavililerde ligin son maçında ve kupa finalinde takımın başında yardımcı antrenör Eddie Newton yer alacak.

Denizlispor maçı sonrası istifa etmişti
Genç teknik adam Süper Lig'in 32. haftasında oynanan ve 2-1 kaybedilen Denizlispor karşılaşmasının ardından yönetime istifa dilekçesini sunmuştu.

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