Avrupa'dan Türkiye'ye Libya yaptırımı hazırlığı

Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası platformların resmi olarak kabul ettiği meşru Libya hükumetine destek sağlayan Türkiye'ye Avrupa'dan hukuksuz bir biçimde yaptırım hazırlığı... Fransa'nın başını çektiği darbeci Halife Hafter'e destek veren ülkelere ise kimse ses çıkarmamaya devam ediyor.

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Türkiye'nin Libya'da yürüttüğü operasyonel destek faaliyetleri başarılı bir şekilde devam ediyor. Özellikle Sirte'nin kuşatılması ve Cufra'nın hedef olarak gösterilmesinin ardından darbeci Halife Hafter kanadının gücü kırılma noktasına gelirken; Hafter'i kurtarmayı planlayan Fransa ve Rusya'nın başını çektiği oluşumlar Türkiye'ye yaptırım uygulattırmaya çalışıyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhursaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin Libya’daki savaşa müdahale eden ve bu ülkeye silah sevkıyatı yapan ülkelere karşı yaptırım kararı alınabileceğini duyurmasının ardından planlanan yaptırımlara ilişkin ayrıntıları açıkladı.

"Yaptırım uygulanabilecek"

Maas, silah ambargosunu delen 'şirket, kişi ve kuruluşların' tümünün listelenmesi gerektiğini belirtti. Estonya ziyareti sırasında, "Libya’ya malzeme ve paralı askerlerin kiralık gemi veya uçakla ulaştırıldığını biliyoruz" diye konuşan Maas, ikinci adımda da bu malzeme ve paralı askerlerin geldiği ülkelere yaptırım uygulanabileceğini kaydetti.

Hafta sonunda Almanya, Fransa ve ve İtalya'nın liderleri, yayınladıkları ortak bir bildiri ile Libya'daki savaşa müdahale eden ve bu ülkeye silah sevkıyatı yapan ülkelere karşı yaptırım kararı alınabileceğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından alınan silah ambargosu kararı hatırlatılarak 'Libya'da artan askeri gerilim ve çatışma riskinin artmasından ciddi endişe duyulduğu' da ifade edildi. Söz konusu bildiride, herhangi bir ülkenin adı geçmiyor ancak uluslararası toplumda silah ambargosunun özellikle Türkiye ve Rusya tarafından sürekli ihlal ettiği üzerinde duruluyor.

Fransa'nın adı bile geçmiyor

Darbeci Hafter'in rejimi ele geçirme girişimlerine en çok destek olan ve sahip çıkan ülkelerden Fransa, el altından körfez devletlerini kullanarak milislere silah ve mühimmat desteği sağlıyor. Özellikle AB, BM gibi uluslararası oluşumların önemli üyelerinden olan Fransa'nın Libya sahasındaki bu tavırlarına karşılık Avrupalı devletler adeta üç maymunu oynarken; gayri resmi olmakla birlikte demokrasi dışı Hafter'e silah sevkıyatları yardım ve siyasi, diplomatik destek sağlamaya, çanak tutmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre; Türkiye, Mısır, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bu ülkeler arasında yer alıyor. Hafter'in en büyük destekçilerinden Fransa'nın ise bu listede hiç bir şekilde karşılığı yer almıyor.