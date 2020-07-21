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Ankara'da evde çıkan yangında yaşlı adam can verdi

Demirören Haber Ajansı

ANKARA'da elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında, iki kişinin yardım için girdiği evde yaşlı adam baygın halde bulundu. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekibi, 74 yaşındaki Mehmet Kuğimen'in öldüğünü belirledi.

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Yangın, sabaha karşı Mamak ilçesi Dostlar Mahallesi 1458. sokakta meydana geldi.

2 kişinin yardımıyla çıkarıldı

Sokakta bulunan gecekonduda çıkan yangında dumanları fark eden Belgüzar Kuğimen, kendisini dışarıya atarak komşularından yardım istedi. Yardıma gelen 2 kişi içeriye girdikleri sırada 74 yaşındaki Mehmet Kuğimen'i yerde baygın halde buldu. Yaşlı adam, komşularının yardımıyla yaralı halde dışarıya çıkarıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mehmet Kuğimen'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yangında yaralanan yaşlı adamın eşi Belgüzar Kuğimen ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yakınları acı haberi alınca feryat etti

Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda söndürülebildi. Öte yandan hayatını kaybeden kişinin ölüm haberini alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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