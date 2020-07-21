Bülent Emrah Parlak eşi Burcu Gönder'den ayrıldı mı sebebi çok vahim!

Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile tanınan Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder 2015 yılında evlenmişti. Çiftin 2016 yılında Lisa adında bir kızı oldu. Magazin basınına düşen habere göre çift anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı. Burcu Gönder eşi hakkında tektaşımı sattırdı parasını aldı bana şiddet uyguladı ifadeleri kullandı.

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Bülent Emrah Parlak ve eşi Burcu Gönder boşanıyorlar, anlaşmalı olarak mahkemeye başvurdular. Çok Güzel Hareketler Bunlar programında tanışan ve arkadaşları kısa sürede aşka dönüşen iki oyuncu Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder 2016 yılında evlenmiş ve çiftin 2016 yılında Lisa adında bir kızları olmuştu. Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan çiften kötü haber geldi ve anlaşmalı olarak boşanma kararı aldıklarını duyurdular. Eşinden şikayetçi olan Burcu Gönder'in ifadesinde 'Bana zorla tektaşımı sattırıp parasını aldı, bana ekonomik ve psikolojik şiddet uyguladı sözleri ise olay oldu. Bu haberin ardından Burcu Gönder ve Emrah Bülent Parlak kimdir, kaç yaşında soruları merak edildi.

TEKTAŞIMI SATTIRIP PARASINI ALDI

Oyuncu Bülent Emrah Parlak ile meslektaşı Burcu Gönder, 2015’te evlendi. 2016’da bir kız çocukları dünyaya geldi. Ancak çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Oyuncu Burcu Gönder, Parlak’ın kendisine ekonomik ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia ederek iki hafta önce korunma talebinde bulundu.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede Parlak’ın evlilikleri boyunca eşi Gönder’i sürekli eleştirdiği ve bu eleştirinin boyutunu aşarak hakaret derecesine kadar çıktığı ifade edildi. Parlak’ın maddi durumunun Türkiye koşullarının üzerinde olmasına rağmen eşine ekonomik baskı uyguladığının anlatıldığı dilekçede çok konuşulacak ifadelere yer verildi...



“Bülent Emrah Parlak, Burcu Gönder’in tektaş yüzüğünü sattırıp onun parasını dahi almıştır. Öfke problemi olan Parlak’ın bu durumu çevresi tarafından da bilinmektedir. Bu nedenle Gönder eşine boşanma davası açmayı istemekte, ancak bu süreçte zarar göreceğinden endişe etmektedir. "

"Hiçbir geliri olmayan Burcu Gönder ile çocuğunu evden atmaya çalışmıştır. Bu sebeple boşanma davası açmak isteyen Gönder’in davalının agresif yapısı nedeniyle zarar görmesinden korunması için tedbir talep ediyoruz”

Burcu Gönder 7 Şubat 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Fakültesine giren Burcu Gönder, üniversitenin tiyatro gruplarında yer aldı. Bu grupta iki sene eğitim aldıktan sonra 2003 yılında Ayışığı Sanat Evi Tiyatro kursuna katılmış ve Tuncer Cücenoğlu'nun Çıkmaz Sokak oyununda rol aldı. Bunun yanında televizyonda yayınlanan “Altın Çocuk” ve “Sihirli Oda” adlı çocuk filmlerinde rol aldı.

Burcu Gönder 2004 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi atölye oyuncuları arasına da katılarak 2007 yılında Bir Demet Tiyatro adlı dizide oynadı.

19 Kasım 2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan Bülent Emrah Parlak ile nikah masasına oturdu. Çiftin Lisa adında bir kızı var.

Burcu Gönder’in rol aldığı tiyatro oyunları:

2003 – Çıkmaz Sokak – Ayışığı Sanat Evi Tiyatro Grubu

Burcu Gönder’in rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Ağlama Anne (Aydan) (TV Dizisi)

2018 – Eski Köye Yeni Adet (Sinema Filmi)

2015 – Eğlendirme Dairesi (TV Dizisi)

2014 – Analı Oğullu (Gözde) (TV Dizisi)

2013 – Hükümet Kadın 2 (Güle) (Sinema Filmi)

2012 – Hükümet Kadın (Güle) (Sinema Filmi)

2011 – Aşağı Yukarı Yemişliler (Handan) (TV Dizisi)

2009 – Neşeli Hayat (Lokman’ın Sevgilisi) (Sinema Filmi)

2008 – 2010 Çok Güzel Hareketler Bunlar (Burcu) (TV Dizisi)

2006 – Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi)