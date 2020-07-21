BIST 119.281
DOLAR 6,86
EURO 7,85
ALTIN 400,85
HABER /  SAĞLIK
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Saadet Partili Abdulkadir Karaduman koronavirüse yakalandı

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, şüphe üzerine yapılan koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Abone ol

Saadet Partisi (SP) Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek, "Sağlık durumum iyi ve birkaç güne toparlayacağım inşallah" dedi.

"Bir süre hastanede tedavi altında kalacağım'' 

Saadet Partili Karaduman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam aşırı halsizlik ve ateşten dolayı kaldırıldığım hastanede yapılan Kovid 19 testi pozitif çıkmıştır. Bir süre hastanede tedavi altında kalacağım. Sağlık durumum iyi ve birkaç güne toparlayacağım inşallah. Arayan, dua eden herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
5 güngür kayıptı! Pınar Gültekin'in cesedi bulundu
Kemal Kılıçdaroğlu Ayasofya davetini geri çevirdi
Cübbeli Ahmet ile ilahiyatçı Prof. Ali Köse canlı yayında kapıştı
HDP'li Mensur Işık'ın şiddetine maruz kaldığını söylemişti Ebru Işık'tan flaş talep
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (20 Temmuz Pazartesi)
Bağcılar'da polisi şehit eden zanlının ifadesi ortaya çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi
ABD Kadirov'u kara listeye aldı! Kızı ve eşi de listeye dahil 
Ankara'da evde çıkan yangında yaşlı adam can verdi
21 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller sayısı 32 oldu TC ile sorgulama
Ümraniye'de 15 saat su kesintisi yaşanacak!
LGS tercihleri ne zaman kaç tercih yapılacak?
Yorumlar