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Afyonkarahisar'da fuhuş pazarlığı yapanlara suçüstü

İhlas Haber Ajansı

AFYONKARAHİSAR'da polisin düzenlediği operasyonda, bir kafede fuhuş için pazarlık 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri bir kafede fuhuş pazarlığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Biri tutuklandı öbürü serbest kaldı

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 1’i kadın 2 kişi fuhuş pazarlığı yaptıkları sırada yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken biri ise serbest bırakıldı.

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