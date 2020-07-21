Afyonkarahisar'da fuhuş pazarlığı yapanlara suçüstü
AFYONKARAHİSAR'da polisin düzenlediği operasyonda, bir kafede fuhuş için pazarlık 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Abone ol
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri bir kafede fuhuş pazarlığı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Biri tutuklandı öbürü serbest kaldı
Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 1’i kadın 2 kişi fuhuş pazarlığı yaptıkları sırada yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken biri ise serbest bırakıldı.
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