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Dolarda günün ilk rakamları! 21 Temmuz Dolar ne kadar?

Hazine ihalelerinin izleneceği 21 Temmuz Salı gününe dolar/TL 6.85 seviyesinden başladı.

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Hazine, 13 ay vadeli kuponsuz ve 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihalesi düzenleyecek.

Dolar/TL yeni güne 6.85 seviyesinde başladı.Euro/TL ise 7.84 civarında seyrediyor.

Koronavirüs etkisi

Dış piyasalarda da dünyada artan koronavirüs vakalarının ekonomilere yansımaları izleniyor.

İzlenecek veriler

Bankacılara göre haftanın kalanında piyasalarda Merkez Bankası’nın (TCMB) 23 Temmuz Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı ve kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin Cuma günü yıllık derecelendirme takvimine yönelik olası not güncellemesi izlenecek.

Altın fiyatları 21 Temmuz
  • Çeyrek Altın: 659 Lira
  • Gram Altın: 400 Lira
  • Yarım Altın: bin 316 Lira
  • Cumhuriyet Altın: 2 bin 623 Lira


 

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