Hollanda'da hamile olduğunu bilmeyen kadın 7 kilometre koştuktan sonra doğum yaptı
HOLLANDA'da hamile olduğundan haberi olmayan kadın, katıldığı 7 kilometrelik koşu sonrası doğum yaptı.
31 yaşındaki kadın, Amsterdam’da düzenlenen 7 kilometrelik koşuya katıldı. Koşunun ardından midede rahatsızlık hisseden kadın doktorlara başvurunca akıllara durgunluk veren o olay meydana geldi. İşte detaylar...
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'Gaz var' deyip gönderdiler..
Kadının başvurduğu doktorlar bunun sadece gazlar ve huzursuz bağırsak sendromu olduğunu söyledi.
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Kadın, eve döndükten sonra göbek kordonunun bir kısmının düştüğünü fark etti. İhbarla gelen doktorlar doğumun evde yapılmasına karar verdi.
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"Herkes şoktaydı"
Genç anne, İngiltere’de yaşayan aile dahil tüm yakınların tepkisini, “Herkes şoktaydı ama bana destek oldular” ifadesiyle anlattı.
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