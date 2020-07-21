Buket Aydın nereli yaşı kaç Emir Sarıgül ile aşk pozları çıktı

Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın aşk pozu magazin basınına damga vurdu. Daha önce haklarında aşk iddiası çıkmış fakat ikili yalanlamıştı. Önce kanaldan sonra 7 yıllık eşinden ayrılan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül ile yanak yanağa pozu basına sızdı. Peki Buket Aydın'ın boşandığı eşi Erce Baykal kimdir, çocuğu var mı?

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Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile sunucu Buket Aydın'ın aşk pozu magazin basınında bomba etkisi yaratttı. Geçtiğimiz mayıs ayında modacı Barbaros Şansal ikilinin gizli aşk yaşadığını söylemiş ve fakat iki taraf da anında bu iddiaları yalanlamıştı. Dün basına sızan bir fotoğraf ise aşkı ortaya koydu. Yanak yanağa pozları magazine düşen Emir Sarıgül 2019 yılında eşi Fatoş Altınbaş'tan ayrılmıştı. Buket Aydın ise ani bir kararlar önce Kanal D ekranlarından ardından da 7 yıllık eşi Erce Baykal'dan ayrılmıştı.

Daha önce aşklarını yalanlayan çiftin Bodrum'da tatilde çekilmiş pozları ile aşkları belgelenmiş oldu.

BUKET AYDIN KİMDİR?

Buket Aydın 1 Ocak 1985 tarihinde Bursa'da doğdu. Televizyon haber sunucusu olarak görev yapmaktaydı.

"İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü"nden mezun oldu. Attila İlhan'ın şiirleri üzerine master yaparak yüksek lisansını tamamladı. Kadıköy'de bulunan Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu'nda eğitim alarak iyi dereceyle mezun oldu.

Bir sene özel bir radyoda haber spikerliği yaptıktan sonra Kanaltürk kanalına girerek spor bülteni ve daha sonra hafta sonu ana haber bültenlerinde sunuculuk yaptı. Kanal Türk'ten ayrıldıktan sonra TRT Türk kanalına geçerek program sunuculuğu yapan Buket Aydın 2011 yılı Nisan ayında yeniden yapılanmaya geçen NTV'ye transfer olarak haber kuşaklarında sunuculuk yapmaya başladı.

NTV'de hafta içi 23.00'da başlayan Gece Bülteni Kuşağını ve 20:00'da başlayan Ana Haber Bültenini sunan Aydın 2018 yılının Mayıs ayında Kanal D'ye geçiş yaparak burada Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başladı. 9 Mayıs 2020 tarihinde de bulunduğu görevden istifa etti. Aydın, aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğretim görevlisidir.

2013 yılında iş adamı Erce Baykal'la evlenmiştir.

Ödülleri

En iyi Haber Spikeri Ödülü, Düzce Üniversitesi

2016 Anadolu Medya Ödülleri

4. Fashion TV Eyewear Moda Ödülleri (En iyi Giyinen Kadın Haber Sunucusu)

İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödüllleri, (Yılın Kadın Haber Spikeri Ödülü)

İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödüllleri, (Yılın Gece Haberleri Bülteni, 'Gece Bülteni Kuşağı')