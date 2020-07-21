BIST 120.295
DOLAR 6,86
EURO 7,84
ALTIN 401,72
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Ayasofya'ya serilen halılarda dikkat çeken özellik! Tüyleri kıbleye doğru yatırılmış

24 Temmuz'da Cuma günü Ayasofya'da kılınacak ilk namaz için yapılan hazırlıklar kapsamında, mekana serilen halılarla ilgili konuşan Ali Rıza Özkul, "Tüyleri, kıbleye doğru buharlı bir sistemle özel olarak yatırılmış durumda" dedi.

Abone ol

86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde yapılan çalışmalar son hız devam ediyor. Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ziyaret ettiği Ayasofya Camii için dokunan halının görüntüleri de kamuoyuyla paylaşıldı. Ördek başı yeşili renk tonlamaları ve Ayasofya'nın iç tasarımına uygun desenleriyle dikkat çeken halı, dünyaca ünlü Türk halıların dokunduğu Manisa'nın Demirci ilçesinde dokunuyor. 

“Halı yüzde yüz yün üretim''

Devam eden hazırlıklar esnasında, yere serilecek halının da görüntüleri paylaşıldı. Halıları üreten fabrikanın yönetim kurulu başkanı Ali Rıza Özkul, “Halı yüzde yüz yün üretim. Ayrıca başka halılarda olmayan bir özellik var: Tüyleri, kıbleye doğru buharlı bir sistemle özel olarak yatırılmış durumda. Bunun da sebebi genelde cami halılarında diz vurulan yerde ters yatımdan dolayı bir renk değişmesi oluyor. Bunu önlemek için bu halıların tüylerinin hav dediğimiz kısmını kıbleye doğru özel bir sistemle yatırarak bu bozulmayı önlemiş oluyoruz" bilgisini paylaştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu, Ayasofya'nın açılış gününde bakın ne yapacak?
Devlet Bahçeli: Sosyal medya terörü bir güvenlik sorununa dönüştü
Ayasofya’da hazırlıklar tamam! Fresk ve mozaikler yelken perde ile kapatılacak
Kemal Kılıçdaroğlu Ayasofya davetini geri çevirdi
Cübbeli Ahmet ile ilahiyatçı Prof. Ali Köse canlı yayında kapıştı
HDP'li Mensur Işık'ın şiddetine maruz kaldığını söylemişti Ebru Işık'tan flaş talep
ÖNCEKİ HABERLER
AB liderlerinden 750 milyar avroluk dev kurtarma paketi
Bülent Emrah Parlak nereli yaşı kaç eşi Burcu Gönder ifşa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma müdürünün annesi vefat etti
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait 2 İHA düşürdü
Osmaniye'de evinde polisle çatışan şahıs vurularak öldürüldü
LGS tercihleri ne zaman kaç tercih yapılacak?
Yorumlar 2 yorum