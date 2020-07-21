Ayasofya'ya serilen halılarda dikkat çeken özellik! Tüyleri kıbleye doğru yatırılmış

24 Temmuz'da Cuma günü Ayasofya'da kılınacak ilk namaz için yapılan hazırlıklar kapsamında, mekana serilen halılarla ilgili konuşan Ali Rıza Özkul, "Tüyleri, kıbleye doğru buharlı bir sistemle özel olarak yatırılmış durumda" dedi.

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86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde yapılan çalışmalar son hız devam ediyor. Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ziyaret ettiği Ayasofya Camii için dokunan halının görüntüleri de kamuoyuyla paylaşıldı. Ördek başı yeşili renk tonlamaları ve Ayasofya'nın iç tasarımına uygun desenleriyle dikkat çeken halı, dünyaca ünlü Türk halıların dokunduğu Manisa'nın Demirci ilçesinde dokunuyor.

“Halı yüzde yüz yün üretim''

Devam eden hazırlıklar esnasında, yere serilecek halının da görüntüleri paylaşıldı. Halıları üreten fabrikanın yönetim kurulu başkanı Ali Rıza Özkul, “Halı yüzde yüz yün üretim. Ayrıca başka halılarda olmayan bir özellik var: Tüyleri, kıbleye doğru buharlı bir sistemle özel olarak yatırılmış durumda. Bunun da sebebi genelde cami halılarında diz vurulan yerde ters yatımdan dolayı bir renk değişmesi oluyor. Bunu önlemek için bu halıların tüylerinin hav dediğimiz kısmını kıbleye doğru özel bir sistemle yatırarak bu bozulmayı önlemiş oluyoruz" bilgisini paylaştı.