Bu nasıl fiyat? Uskumrunun fiyatı halde 3.5, restoranda 110 lira

Hal ve pazar arasındaki fahiş fiyat farkı balığa da yansıyor. Halde fiyatı 3.5 lira olan uskumru, çarşıda 10, restoranda 110 liradan satılıyor.

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Bazı restoranlardaki fahiş fiyatlar tüketicilerin tepkisini çekerken, bunun son örneği balık fiyatlarında yaşandı. Halde 3.5 liraya satılan uskumru, mahalle pazarlarında 7-8 liraya, Beşiktaş’taki çarşıda 10 liraya satılıyor. Yine çarşıdaki restoranlarda 50-60 lira olan 300 gramlık bir porsiyon uskumrunun ücreti de boğaz hattına yaklaştıkça 110 liraları buluyor.

Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre, haldeki fiyatlar oldukça ucuz. Özellikle restoranlarda fahiş fiyatlardan satılan uskumrular dondurulmuş halde Norveç’ten Gürpınar’a geliyor. Koli içerisindeki balıklar boyutuna göre farklı fiyatlarla satışa sunuluyor.

70 uskumrunun olduğu bir koli 240 lira

İçinde ortalama 70 adet uskumrunun bulunduğu bir kolinin ücreti ise 240 lira. Bir uskumru ortalama 300 ila 400 gram arasında. Yani restoranda satılan iki porsiyon neredeyse bir koli balıkla aynı fiyata geliyor.

Kalamarda da durum aynı

Durum sadece uskumru ile sınırlı değil. Yine restoranlarda bir porsiyon kalamarın fiyatı ortalama 50 liradan başlıyor. Porsiyonlarda 200-300 gram kalamar kullanılıyor. Halde kalamarın kilogram fiyatı ise 25 lira. Yine içinde 28 adet levreğin bulunduğu bir kolinin fiyat da 300 lira. Levrekler çarşıda 20-25 liradan satışa sunulurken restoranlarda 60 liradan başlayıp 150 lirayı aşan fiyatlarla karşılaşmanız mümkün. Restoranlarda porsiyonu 50 liraya satılan istarvitin kilogramı da halde 5 lira.

Deniz balığı diye çiftlik balığı

Beşiktaş’taki balıkçılar ise tüketicilerin balık konusunda yanıltıldığını söylüyor. Buradaki esnafa göre tezgahlarda ve restoranlarda satılan balıkların hepsi çiftlik ürünü olmasına rağmen, satış sırasında müşteriye deniz balığı olduğu söyleniyor. Çiftlik balıklarının daha ucuz olduğu ve fiyatları yükseltmek için bazı kişilerin bu balıkları da taze deniz balığı olarak sattığını ifade ediyor.

"Aradaki uçurum bu kadar olmamalı"

Fiyatlar konusunda esnaf ise bazı restoranların haksız bir fiyat politikası uyguladığı yönünde görüş bildiriyor. Halde balık satışı yapan esnaf, “Balık piyasası biraz hareketli. Ama aradaki uçurum bu kadar olmamalı” diyor. Restorancılar ise konum ve işletme giderlerine dikkat çekerek, “Her restoranın gideri farklı oluyor. Hepsi uyguladığı hizmete göre farklı fiyatlar isteyebilir. Ödenen kiralar bazı bölgelerde çok yüksek. Ama bunun da bir oluru ve sınırı var. 5-10 liralık balık için en fazla 50-60 lira yazılabilir. Üstü biraz şişirme oluyor” değerlendirmelerinde bulundu.

"Fiyat politikası müşteri kitlesine göre yapılıyor"

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl ise, “Bu işletmeler fiyat politikalarını müşteri kitlesine göre yapıyor. Zaten yüksek fiyat politikası uygulayıp aynı kalitede hizmeti veremeyen yerlerin cezasını müşteri kesiyor. O müşteri bir daha oraya gitmiyor. O işletmeler de kısa sürede kapanıyor. Kapısına kilit vuruyor. Ama bence bu fiyatlar gerçekten ucuz. Türkiye’de daha da pahalı olması gerekiyor. Bu tarz restoranların sayısının daha da artması lazım. Dünyada bunun örnekleri çok. Sonuçta bu restoranlara kapıdan geçen herkes giremiyor. Oraya gelen müşteri de yanında oturan kişinin kendi segmentinde olmasını istiyor. Müşteri oraya ucuz yemek için gelmiyor” diye konuştu.