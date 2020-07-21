Afrika sıcakları geliyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat saat de belli
Meteoroloji yetkilileri yeni hafta hava durumu tahminlerini açıkladı.Basra sıcaklıklarından sonra şimdi de Afrika sıcakları kapıda... Özellikle İzmir, Şanlıurfa, Antalya kavrulacak. İşte Türkiye'nin havası...
Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor. CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, Afrika sıcakları için uyardı.
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Şu anda hali hazırda kendini gösterenin Basra sıcaklıkları olduğunu belirten Bünyamin Sürmeli, Afrika sıcaklarının sırasını beklediğini bildirdi.
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Dünden beri bir hareketlenmenin olduğunu ifade eden Sürmeli'nin açıklamaları şu şekilde:
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Başkent ve çevreleri 37 dereceleri ölçüyor. Bugün de devam ediyor. Sıcak sanki Ege ve Akdeniz'e paylaştırılıyor. Bugün Antalya'daki 32 derecelik sıcaklık yarın 40 dereceye çıkıyor.
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