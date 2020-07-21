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Mahkemeden TELE1 için yürütmeyi durdurma kararı! RTÜK 5 günlük ceza kesmişti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Tele 1’e verdiği 5 günlük ‘ekran karartma’ cezasının yürütmesi durduruldu. Mahkeme kararından yayın durdurma işleminin “telafisi güç zararlar doğabileceğini” değerlendirdi. 

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RTÜK'ün CHP’li üyeleri İlhan Taşçı ve Okan Konuralp’in açtığı davada Ankara 4. İdare Mahkemesi, RTÜK’ün Tele 1’e verdiği 5 günlük ‘ekran karartma’ cezasının yürütmesini oy birliği ile durdurdu. Mahkeme kararından yayın durdurma işleminin “telafisi güç zararlar doğabileceğini” değerlendirdi. 

Oy birliğiyle karar

Karara ilişkin Taşçı, “Ankara 4. İdare Mahkemesi, cezanın doğrudan basın özgürlüğü ve yurttaşların haber alma hakkına müdahale niteliğinde olduğuna hükmederek cezanın yürütmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi” dedi. 

Ceza 22 Temmuz'da başlayacaktı

Ekran karartma cezası itirazlarının kabul edilmemesi durumunda 22 Temmuz çarşamba gecesi uygulanmaya başlayacaktı.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, "RTÜK ulusal düzeyde yayın yapan kanallara ilk kez ekran karartma cezası uygulayacak" demişti.

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