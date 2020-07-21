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Denizli'de araç içerisindeki dört kişi kurşun yağmuruna tutuldu

İhlas Haber Ajansı

DENİZLİ’de gece saatlerinde otomobilde sohbet eden 4 kişi, husumetli oldukları iki kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Kan gölüne dönen araçta 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı, yaralılardan birinin durumu da kritik.

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Akılalmaz olay, Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

4 arkadaş araç içerisinde sohbet ederken, iddiaya göre daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen A.B. ve S.İ. araca doğru yaklaştı. A.B. ve S.İ., yanlarında getirdikleri tabanca ile 4 kişiye ateş etmeye başladı. Kan gölüne dönen aracın bulunduğu yerde sesleri duyan çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

30 yaşındaki bir kişi öldü

Sağlık ekiplerinin ilk incelemesine göre Metin G.'nin (30) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer 3 arkadaştan T.I., ağır yaralanırken S.Z. ve E.O. de Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Olayın hemen ardından kayıplara karışan A.B. ve S.İ.’yi arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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