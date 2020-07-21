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Altın dün rekor tazelemişti! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları koronavirüs salgını sürecinin en çok etkilediği yatırım aracı olmaya devam ediyor. 21 Temmuz Salı, çeyrek altın alış fiyatı 641,44 lira, satış fiyatı ise 657,46 lira seviyesinde yer alıyor.

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Haftanın ikinci gününde altın fiyatlarındaki hareketliliğin devam ettiği gözlemleniyor. Uzman tahminlerine göre; bu hareketlilikle beraber altındaki yükselişin süreceği yönünde. Hatta öyle ki, gram altının fiyatlarında yeni bir rekor seviye bekleniyor…

Rekor tazelemişti

Rekor yenileyen gram altında alış fiyatı 401,92 lira, satış fiyatı 402,19 liradan işlem görüyor.

Ons altın, dün 1820 lira dolar tarihi zirvesini yenilerken, buna paralel olarak gram altın da 401 lira ile rekor tazelemişti.

Bu sabah gram altın fiyatları 401 lira seviyesindeki seyrine devam ediyor. 

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