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Radyocu 14 yaşındaki çocuğu stüdyoda taciz etti!

GAZİANTEP'te, yerel bir radyoda sunuculuk yapan 55 yaşındaki Nuri Ö. 14 yaşındaki erkek çocuğu stüdyoda taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

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Gaziantep'ten gelen haber mide bulandırdı. Sunucu Nuri Ö., iddiaya geçen pazartesi günü, stüdyoda, 14 yaşında bir erkek çocuğuna tacizde bulundu.

Çocuğun yaşadıklarını babasına anlatmasının ardından radyonun binasına gelen öfkeli baba da Nuri Ö.'yü dabettikten sonra polisi aradı.

Gözaltına alınan Nuri Ö., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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