Hatay hudut hattında terör bağlantılı 2 şahıs yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu kişilerin hudut birliklerince yakalandığını bildirdi.Abone ol
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır hattında teröristlere ve bunlarla bağlantılı kişilere göz açtırmıyor.
Bu kapsamda Hatay hudut hattında 2 şahıs yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
Hudut hattında terör bağlantılı 2 şahıs yakalandı
Açıklamada, "Hatay hudut hattında, terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şahıs hudut birliklerimizce yakalandı." denildi.