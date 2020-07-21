Adana Adliyesi'nde iki grup arasında silahlı kavga! Çok sayıda yaralı

ADANA Adliyesi'nde bir dava için bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Adliye binasında bir dava için bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

5 yaralı

Silahların ateşlendiği kavgada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı yakınlarından bazıları sinir krizi geçirip bayıldı.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.